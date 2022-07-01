قوات لوغانسك تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة خلال 24 ساعة الماضية

قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية فقدت خلال المواجهات التي جرت خلال الـ24 ساعة الماضية، 38 عسكريا و8 ناقلات جنود مدرعة.

وأضافت القيادة في بيانها: "خلال الاشتباكات مع قواتنا خلال اليوم الماضي تكبد العدو الخسائر التالية في الأفراد والمعدات العسكرية: 38 قتيلا من العسكريين وثماني ناقلات جند مدرعة وخمس شاحنات عسكرية".

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وفي يوم أمس الخميس، ذكرت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية فقدت 42 شخصا في اليوم السابق.

المصدر: نوفوستي