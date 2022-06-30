لوغانسك: القوات الأوكرانية تلقت أمرا بالانسحاب من ليسيتشانسك

قال أندريه ماروتشكو المقدم في قوات لوغانسك الشعبية، إن فصائل القوات الأوكرانية تلقت أمرا بالانسحاب من ليسيتشانسك.

وأضاف المقدم: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الاستطلاع في قواتنا، صدر أمر متأخر بالتراجع لمجموعة القوات الأوكرانية الموجودة في ليسيتشانسك".

وشدد ماروتشكو، على أنه تم تطويق معظم طرق انسحاب القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك. وقال إن القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك ووحدات الجيش الروسي، باتت تسيطر بالفعل على معظم الطرق التي تخطط القوات الأوكرانية للانسحاب عبرها من ليسيتشانسك.

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وتابع المقدم القول: "نحن نتحكم في معظم الطرق التي يخططون للانسحاب عبرها".

يوم أمس الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية سحقت كتيبة من القوات الأوكرانية في منطقة مصفاة النفط في ليسيتشانسك.

المصدر: نوفوستي