قديروف يعلن اقتحام ليسيتشانسك ويؤكد أن تحريرها لن يستغرق وقتا طويلا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن المجموعات العسكرية المتقدمة اقتحمت مدينة ليسيتشانسك التي سيتم تحريرها قريبا من قوات كييف.

وقال قديروف: "دخلت المجموعات المتقدمة الأولى إلى ليسيتشانسك، والتي سيتم تحريرها قريبا من الغزاة الأوكرانيين. لن يستغرق الأمر الكثير من الوقت".

وأعلن مساعد رئيس جمهورية الشيشان أبتي علاء الدينوف في وقت سابق أن عملية تطويق مدينة ليسيتشانسك تجري على قدم وساق، وأن فرصة انسحاب القوات الأوكرانية من هذه المدينة تتضائل جدا مع مرور كل ساعة.

المصدر: نوفوستي