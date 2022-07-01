إسرائيلي يقع بأيدي قوات دونيتسك ويدلي بما في جعبته

أسرت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية مواطنا إسرائيليا كان ضمن صفوف القوات الأوكرانية، إلا أنه صرح بأنه أجبر على ذلك.

وروى فلاديمير كوزلوفسكي، وهو مواطن إسرائيلي من أصل أوكراني، أنه أراد السفر في اتجاه إسرائيل مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، وحصل لأجل ذلك من القنصل الإسرائيلي في كييف على إذن بالخروج من أوكرانيا مع زوجته وطفله، إلا أن حرس الحدود الأوكراني منعه من المغادرة، وأرسله بدلا من ذلك إلى القتال على جبهة ليسيتشانسك.

وتحدث الأسير الإسرائيلي عن المعنويات في صفوف الجنود الأوكرانيين، مشيرا إلى أنها منهارة تماما، والتسليح ضعيف، والقادة أول من يهرب دائما، فيما المرتزقة وهم كثيرون يحظون بمعاملة خاصة.

وفي ختام حديثه، قال الأسير إنه كان يتابع زيلينسكي حين كان ممثلا، ولكن بعد أن أصبح رئيسا بات كـ"العاهرة المأجورة".

المصدر: RT