بوتين ومودي يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هاتفيا اليوم الجمعة القضايا المحورية للعلاقات بين البلدين مع التركيز على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية.

وأفاد بيان للكرملين بأن بوتين ومودي أعربا عن ارتياحهما لحدوث زيادة كبيرة في حجم التجارة الثنائية، بما في ذلك التوريدات المتبادلة للمنتجات الزراعية، كما أكد الزعيمان تطلعهما المشترك للتعزيز الشامل للشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص بين روسيا والهند.

وبناء على طلب من مودي، أطلعه بوتين على الجوانب الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، مؤكدا على الطبيعة الخطيرة والاستفزازية لنهج نظام كييف ورعاته الغربيين لتصعيد الأزمة وتعطيل الجهود المبذولة لتسويتها سياسيا ودبلوماسيا.

يتبع..