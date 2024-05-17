 
مباشر

بوتين يوضح سبب فرض واشنطن عقوبات على السيارات الكهربائية الصينية

مال وأعمال

بوتين يوضح سبب فرض واشنطن عقوبات على السيارات الكهربائية الصينية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xk2o

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السيارات الكهربائية الصينية لأنها أصبحت أفضل.

وأضاف الرئيس بوتين، خلال اجتماع مع طلاب جامعة هاربن البوليتكنيكية: "عالم اليوم منظم بطريقة تظهر في بعض الأحيان مواقف تتعلق بالمنافسة غير العادلة. على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، قام الأمريكيون بفرض عقوبات على السيارات الكهربائية في الصين. لماذا؟ وما هو السبب؟ لأن السيارات الصينية أصبحت أفضل، لهذا السبب. لا يوجد أي سبب آخر".

إقرأ المزيد
بوتين:
بوتين: "لم أستطع المقاومة".. (فيديو)

وشدد الرئيس بوتين على أن هذا التصرف الأمريكي، يعتبر مثالا ساطعا على المنافسة غير العادلة.

ووصل الرئيس الروسي مساء الأربعاء إلى الصين في زيارة دولة تستغرق يومين، وعقد محادثات مع نظيره الصيني بالصيغتين المصغرة والموسعة بحضور وفدي البلدين، كما وقع الزعيمان على وثيقة بشأن تعميق الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين من الصين: لا خطط حاليا لتحرير خاركوف