بوتين: "لم أستطع المقاومة".. (فيديو)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع طلاب ومعلمي جامعة هاربن للفنون التطبيقية عن طبقه المفضل من المطبخ الصيني.

ورد بوتين على سؤال أحد طلاب الجامعة حول طبقه المفضل من المطبخ الصيني قائلا: "الجميع يعرف البطة البكينية، في روسيا بالتأكيد الجميع يعرفونها".

وأضاف: "بالأمس قدم لي صديقي الرئيس الصيني بطة بكينية، لأكون صادقا، كانت هناك قطعتان، قلت لنفسي سآكل قطعة واحدة فقط، لكنني لم أستطع المقاومة وأكلت الثانية، كانت لذيذة جدا".

وبدأ فلاديمير بوتين مساء الأربعاء زيارة دولة إلى الصين تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

المصدر: تاس