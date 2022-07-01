وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و11 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" لسلاح الجو الأوكراني، في منطقتي "بارفينكوفو" و"كورولكا" بمنطقة خاركوف.

جاء ذلك في بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، 1 يوليو، حيث تابع أن القوات المسلحة الروسية تواصل هجومها الناجح في منطقة "ليسيتشانسك"، حيث تمت السيطرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على مصفاة النفط في "ليسيتشانسك"، ومنجم "ماتروسكايا" ومصنع الجيلاتين وقرية "توبوليفكا".

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ووفقا للبيان، يتكبد الجيش الأوكراني في هذه المنطقة خسائر فادحة، حتى بلغ عدد خسائر الأفراد في قرية "فيرخنيكامينكا" وحدها أكثر من 120 عسكريا قتلوا في يوم واحد، علاوة على 70 عسكريا في "فيرخنيكامينسكي".

كذلك فقد أدى فشل القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة إلى زيادة عدد الفارين من الخدمة العسكرية، ممن يتهربون من المشاركة في الأعمال العدائية، وهناك انسحاب غير منظم للواحدات الفردية من القوات المسلحة الأوكرانية من "ليسيتشانسك".

تحاول القيادة إخفاء نقص الأفراد في الوحدات بكل الطرق الممكنة، لذلك، وفي إحدى كتائب لواء الدبابات السابع عشر، والذي يعمل في منطقة قرية "نوفايا بولتافكا" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، لم يبق أكثر من 20% من افراد القوة النظامية من الرتب العسكرية.

في الوقت نفسه، وجد نظام كييف "كبش الفداء" للفشل العسكري لقواته المسلحة في دونباس. حيث رفع القسم الثاني من مكتب التحقيقات الحكومية الأوكرانية لمدينة كراماتورسك قضايا جنائية ضد القيادة و171 جنديا من الكتيبة 42 من لواء المشاة الآلي رقم 57، الذين احتموا بـ "مرجل غورسكي". تم اعتقال هؤلاء العسكريين ووضعهم في مركز احتجاز مؤقت في مدينة كراماتورسك.

من ناحية أخرى، تواصل القوات المسلحة الروسية قصف المنشآت العسكرية على الأراضي الأوكرانية، حيث دمرت أسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موقعين للقيادة و5 مستودعات ذخيرة في مناطق قرى "إيفانو درايفكا" و"سيفرسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"بيلوغوروفكا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، و"نيكولايف" و"ليبيتيخا" في منطقة نيكولاييف، وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في 26 منطقة.

وقد أصابت أسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية والجوية الروسية فصيلين من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وفصيلين من المدفعية في منطقة "ليسوفكا" وسيليدوفو" و"نيتايلوفو"، التي كانت تقصف قرى سكان جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما ضرب الطيران التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية 32 مركز قيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية في منطقة كاترانك بمنطقة أوديسا، و3 مستودعات للذخيرة بمنطقة "سبورنويه" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 297 منطقة.

كذلك فقد تم إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى "بيتروفينكي" و"بيريستوفويه" و"فيليكيي خوتورا" و"ستاروفيروفكا" و"فيسيولويه" و"بايراك" و"غيتمانوفكا" و"إيفانتشوكوفكا" و"بيريموغا" التابعة لمنطقة خاركوف و"بيريموجنايا" التابعة لمنطقة زابوروجيه.

كذلك فقد تم اعتراض 8 قاذفات صواريخ متعددة في مناطق: "نيكولسكويه" بمنطقة خاركوف، و"ستاخانوف" بجمهورية لوغانسك الشعبية، و"بيرفومايسكي" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

226 طائرة

134 مروحية

1411 طائرة بدون طيار

353 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

3873 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

699 قاذفة صواريخ متعددة

3067 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

3948 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية