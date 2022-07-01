لوكاشينكو: بيلاروس مستعدة للعودة إلى الحوار مع كندا

هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، شعب كندا بحلول ذكرى استقلال هذه الدولة، وأعرب عن استعداده لاستئناف التعاون رغم العقوبات المفروضة على مينسك.

وقالت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة البيلاروسية: "هنأ رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، شعب كندا بالعيد الوطني - الذكرى السنوية القادمة لاستقلال هذه الدولة".

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وأعرب لوكاشينكا، في تهنئته، عن "ثقته في أن الاتصالات الشخصية والصداقة، التي ترسخت بمرور الوقت، ستثبت أنها أقوى من العقوبات وستجبر السياسيين الكنديين على العودة إلى الحوار الطبيعي".

وشدد لوكاشينكو على أن "الجانب البيلاروسي، مستعد لاستئناف العمل البناء لصالح شعوبنا".

ولفت الانتباه إلى أن هذا العام، يوافق الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وخلال هذه "العقود الماضية، وعلى عكس الوضع السياسي في كثير من الأحيان، تم تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في المجالين الإنساني والتعليمي، وفي مجالات الاقتصاد والعلوم والرياضة. نعرب عن شكرنا العميق للكنديين العاديين الذين مدوا يد المساعدة إلى بيلاروس بعد كارثة تشيرنوبيل الأوكرانية وأخذوا مئات الأطفال البيلاروسيين من المناطق المتضررة إلى أسرهم لإعادة تأهيلهم".

المصدر: نوفوستي