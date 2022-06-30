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بوتين: من الضروري تلقي البيانات حول التهديدات لروسيا في الوقت المناسب

أخبار روسيا

بوتين: من الضروري تلقي البيانات حول التهديدات لروسيا في الوقت المناسب
Sputnik Алексей Никольский
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن من بين المهام الرئيسية للمخابرات الخارجية تلقي المعلومات في الوقت المناسب حول الخطط العسكرية والجيوستراتيجية الأجنبية التي يمكن أن تهدد روسيا.

وأشار بوتين خلال زيارته لمقر جهاز المخابرات الخارجية الروسي بمناسبة الذكرى المئوية للاستخبارات المحلية غير القانونية إلى "المهام ذات الأولوية التي يجب أن تقوم بها المخابرات الخارجية للدولة".

وقال: "من المهم رؤية الصورة العامة لما يحدث في العالم والتصرف بشكل استباقي".

وشدد بوتين على أنه "من الضروري تلقي المعلومات في الوقت المناسب حول الخطط العسكرية والجيوستراتيجية التي يمكن أن تشكل تهديدا للبلاد والتعامل معها بجدية وحذر".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مقر جهاز الاستخبارات الخارجية في موسكو في وقت سابق الخميس، في زيارة للتهنئة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجهاز.

المصدر: "نوفوستي"

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