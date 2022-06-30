بوتين يزور مقر الاستخبارات الخارجية الروسية في الذكرى الـ100 لتأسيسها

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مقر جهاز الاستخبارات الخارجية في موسكو اليوم الخميس، في زيارة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه.

وفي 28 يونيو 1922، تم إنشاء فرع خارجي للإدارة السياسية للدولة، التابع لمفوضية الشعب للشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية.

والآن، يحمل هذا الجهاز اسم المديرية "إس" ويتبع جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي.

والجاسوس غير الشرعي هو رجل استخبارات يعمل في دولة أجنبية تحت ستار مواطن من هذه الدولة أو أي دولة أخرى.

ويتم تدريبه بشكل خاص، ويتصرف وفقا لأسطورة يتم تطويرها له بأدق التفاصيل، ويعيش في الواقع سيرة شخص آخر.

ويحدث هذا غالبا في ظروف صعبة للغاية، وغالبا ما يكون في ظل خطر على حياته.

وفي جهاز الاستخبارات الخارجية، يطلق على الجواسيس غير الشرعيين "موظفو الاحتياطي الخاص".

ولطالما كانت المديرية "إس" (الاستخبارات غير الشرعية) هي القسم الأكثر سرية لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية.

وعلى مر السنين، أصبحت أسماء بعض الجواسيس الأسطوريين غير الشرعيين معروفة على نطاق واسع، وبينهم دميتري بيستروليوتوف، وياكوف سيريبريانسكي، وفاسيلي زاروبين، وألكسندر كوروتكوف، وإسحق أخيروف، وأرنولد ديتش، ويوسف غريغوليفيتش، وويليام فيشر (رودولف آبيل)، وغيرهم.

المصدر: نوفوستي