صرح رئيس المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأن بولندا قد بدأت في وضع سيناريوهات لتقطيع أوصال أوكرانيا.

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جاء ذلك في تصريحاته لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث قال إن بولندا تعمل الآن على قضية إنشاء دولة بالوكالة في غرب أوكرانيا، ستكون "تحت حماية" القوات المسلحة البولندية.

وتابع رئيس المخابرات الخارجية الروسية: "في الوضع (الحرج) الراهن في وارسو، هم يميلون إلى تجاوز المخططات السابقة بتجهيز (وحدة حفظ سلام) بولندية في غرب أوكرانيا، وإنشاء دولة بالوكالة في القطاع الشرقي (تحت حماية) القوات المسلحة البولندية".

كما أشارت المخابرات الخارجية الروسية إلى أنه وبالتزامن "يتم النظر في مشروع لتشكيل (منطقة عازلة) في المناطق الوسطى في أوكرانيا، والتي وفقا للبولنديين، ستسمح لهم بتجنب الصدام المباشر، غير المرغوب فيه للغاية، مع روسيا".

المصدر: نوفوستي