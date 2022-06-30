بوتين: الغرب أوقع نفسه في الفخ

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب "أوقع نفسه في الفخ"، ولم يتمكن من التنبؤ بالتوجهات التي ستتسبب بإضعاف هيمنته.

وقال بوتين إن "الغرب أوقع نفسه في الفخ لأنه لم يتمكن من تحليل التطورات في العالم التي ستتسبب بإضعاف هيمنته".

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وجاء ذلك في كلمة لبوتين في مقر هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها.

وأكد بوتين أن من أولويات الهيئة التنبؤ الاستراتيجي لتطور الأحداث والمتغيرات على الساحة الدولية.

المصدر: نوفوستي