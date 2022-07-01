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بلغاريا تدرس العواقب وتنتظر بت رئيس الوزراء في إلغاء طرد 70 دبلوماسيا روسيا

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بلغاريا تدرس العواقب وتنتظر بت رئيس الوزراء في إلغاء طرد 70 دبلوماسيا روسيا
Sputnik Evgeni Odinokov
مبنى وزارة الخارجية الروسية - موسكو (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزيرة الخارجية البلغارية، تيودورا غينشوفسكا، أنها تنتظر تعليمات رئيس الوزراء بشأن مذكرة السفيرة الروسية لإلغاء قرار طرد 70 دبلوماسيا روسيا قبل حلول ظهر اليوم الجمعة.

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وكان الرئيس البلغاري، رومان راديف، قد طلب من رئيس الوزراء، كيريل بيتكوف، عقد اجتماع حكومي بشأن الأزمة الدبلوماسية في العلاقات مع روسيا، معلقا على ذلك بقوله: "من غير المقبول ترك روسيا بدون تمثيل دبلوماسي، ومن غير المقبول ألا تؤخذ القرارات المتعلقة بأمن بلغاريا في الاعتبار مخاطر التصعيد وعواقبه الاقتصادية".

وكانت السفيرة الروسية لدى بلغاريا، إليونورا ميتروفانوفا، قد أشارت إلى إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلغاريا على خلفية طرد الدبلوماسيين الروس، وطالبت السفارة الروسية الخارجية البلغارية بإلغاء قرار الطرد، معتبرة القرار "استفزازا غير مسبوق، يقوض العلاقات بين روسيا وبلغاريا".

المصدر: نوفوستي

 

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