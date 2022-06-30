روسيا غير متحمسة لاحتمال مشاركة الأمم المتحدة في محاكمة العسكريين الأوكرانيين

صرح بيوتر إيليتشيف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا غير متحمسة لاحتمال مشاركة الأمم المتحدة في المحكمة الخاصة بالعسكريين الأوكرانيين في روسيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ترى أنه من الضروري ضم الأمم المتحدة إلى المحكمة الخاصة بالعسكريين الأوكرانيين، قال إيليتشيف: "بناء على التجربة، فإن المحاكم التي كانت لدينا ليوغوسلافيا السابقة، ولرواندا، ذات كفاءة منخفضة للغاية، ومكلفة للغاية، وليست دائما عدالة محايدة. وبعد المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، كان الصرب هم الذين عانوا بشكل أساسي".

وأضاف: "نحن لسنا إيجابيين للغاية بشأن العدالة الدولية في الشكل الذي تم تصورها به. الهدف الرئيسي للمحكمة ليس فقط معاقبة المجرمين، ولكن أيضا تعزيز المصالحة الوطنية. لسوء الحظ، لم يصالحوا أحدا، ولكن على العكس من ذلك، اتسعت العداوة. لم يساهموا في لملمة الجروح. ونحن غير متحمسين (لاحتمال إشراك الأمم المتحدة) بسبب التجربة التي نعرفها".

المصدر: نوفوستي