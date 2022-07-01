بوتين: روسيا وبيلاروس وصلتا إلى مستوى نموذجي من الشراكة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تمكنت مع بيلاروس من تحقيق مستوى مثالي من الشراكة الاستراتيجية والتحالف.

وأضاف الرئيس بوتين، مخاطبا المشاركين في المنتدى التاسع لأقاليم روسيا وبيلاروس: "الأمر الرئيسي والهام، هو أن روسيا وبيلاروس تمكنتا ليس فقط من المحافظة على التقاليد المجيدة للصداقة القوية والمساعدة المتبادلة، بل وقامتا بمضاعفتها أيضا".

وتابع بوتين في كلمته التي نشرت على موقع الكرملين اليوم: "لقد تمكنا من تحقيق مستوى مثالي حقا من الشراكة الاستراتيجية والتحالف".

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وشدد بوتين على أن "دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس، هي مثال حقيقي على التكامل متبادل المنفعة والمساواة".

المصدر: نوفوستي