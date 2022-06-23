وزير الدفاع البيلاروسي: الغرب فشل في "دق إسفين" بين موسكو ومينسك

أكد وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، في لقاء مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، فشل الغرب في "دق إسفين" في العلاقات بين موسكو ومينسك.

وقال خرينين "نلتقي في وقت صعب ومعقد.. ولكن مهم حاول خصومنا، وربما ينبغي أن نقول "أعداءنا" لدق إسفين بين بلدينا، على العكس من ذلك، نتقارب أكثر فأكثر، مما يدل على العلاقات الأكثر أخوة".

وأضاف أن العلاقات الأخوية بين روسيا وبيلاروس أصبحت الأساس "الإسمنتي الراسخ لمزيد من عملنا المشترك".

وفي 23 يونيو، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كان في روسيا في زيارة غير رسمية.

المصدر: نوفوستي