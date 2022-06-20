ميشوستين: روسيا وبيلاروس تواجهان حربا اقتصادية وضغطا غير مسبوق

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن حربا اقتصادية حقيقية اندلعت ضد روسيا وبيلاروس، معربا عن ثقته في أن الدولتين ستواجهان هذا الضغط غير المسبوق من خلال الجهود المشتركة.

وخلال اجتماع يوم الاثنين في مينسك، مع نظيره البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، شكر ميشوستين مينسك على "موقفها البناء بشأن الوضع حول أوكرانيا"، موضحا "أننا نقاوم بشكل مشترك ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الدول غير الصديقة، والتي يمكن مقارنتها بالحرب الاقتصادية الشاملة. وهدفها هو عزل روسيا وبيلاروس عن النظام المالي الدولي، وإبطاء التنمية الاقتصادية، وتقويض السيادة التكنولوجية لدولنا، ومفاقمة حياة مواطنينا".

وأعرب ميشوستين عن ثقته في أننا "سنقاوم هذا الضغط ونتيجة لذلك سنصبح أقوى، وسنتمكن معا من التغلب على تداعيات العقوبات الغربية، بما في ذلك من خلال تعميق الاندماج في دولة الاتحاد، وإطلاق المشاريع المشتركة، وتطوير سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية، واستبدال الواردات".

من جانبه، وافق غولوفتشينكو على أن "الوضع الحالي يملي الحاجة إلى التحرك بسرعة وحسم وبشكل عسكري"، موضحا أنه "في مثل هذه الظروف نعمل، وفي مثل هذه الظروف يجب أن نتخذ القرارات".

المصدر: نوفوستي