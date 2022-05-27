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رئيس الوزراء الروسي: الغرب يحاول "إلغاء" روسيا و شطبها من خريطة العالم

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رئيس الوزراء الروسي: الغرب يحاول
Sputnik
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
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صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الغرب يحاول "إلغاء" روسيا وشطبها من خريطة العالم، مشيرا إلى أن الضغط الغربي يشمل العديد من المجالات، وحتى الروس المقيمين في الخارج.

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وأضاف أن أعمال من يفرض العقوبات على روسيا تهدف إلى تدمير اقتصادها وتقييد تنميتها، مشددا على أن قرار الغرب بتجميد الأصول الروسية في الخارج قوضت الثقة بالنظام المالي الدولي وبالعملات الاحتياطية. وأشار إلى أن العقوبات أطلقت سلسلة من العمليات المدمرة في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي لا يبدو متفائلا، على حد قوله.

وتابع رئيس الحكومة الروسية أنه يوجد لدى روسيا كل ما تحتاجه للسير في طريقها بكرامة، وأن سلطاتها تقوم بالعمل المنهجي لمواجهة محاولات الغرب تدمير البلاد والإضرار بمواطنيها.

المصدر: تاس

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