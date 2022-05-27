لافروف: الغرب أعلن حربا شاملة على العالم الروسي كله

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الغرب أعلن حربا شاملة على العالم الروسي كله.

وقال لافروف في جلسة مجلس رؤساء المناطق الروسية لدى وزارة الخارجية الروسية،: "أعلن الغرب حربا شاملة ضدنا وضد العالم الروسي كله، وهو لا يخفي ذلك"، مشيرا إلى أن ذلك بلغ حد العبثية.

وحذر من أن الوضع الحالي مع "إلغاء" الغرب لروسيا سيبقى لفترة طويلة.

وتابع أن الغرب لا يتخلى عن محاولاته إثارة الشجار بين شعوب الاتحاد السوفييتي السابق وذلك باستخدام تفسيرات مغرضة ومغلوطة للتاريخ.

المصدر: تاس