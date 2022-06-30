الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فجرت مخزنا للحبوب لاتهام القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء مركز العمليات الإعلامية والنفسية للقوات المسلحة الأوكرانية فجروا مخزنا للحبوب في مقاطعة دنيبروبتروفسك لاتهام القوات الروسية.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف يوم الخميس، إنه في مدينة زيلينودولسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك "نفذ استفزاز جديد بهدف اتهام القوات الروسية بتدمير البنية التحتية المدنية بضربات عشوائية" في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأضاف ميزينتسيف أنه لتنفيذ ذلك، أخرج النازيون مسبقا كافة مخزونات الحبوب من الموقع قبل أن يفجروه.

وأشار إلى أن الإدارة المحلية نشرت صورا وفيديوهات مفبركة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وأن مثل هذه الأكاذيب تروج لها دائما الدعاية الأوكرانية بدعم من دول الغرب.

وقال: "نركز الاهتمام مرة أخرى على أن القوات الروسية خلال عمليتها العسكرية الخاصة لا تستهدف مواقع البنية التحتية المدنية وتتعامل مع المدنيين بإنسانية في أوكرانيا".

المصدر: تاس