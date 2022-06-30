بوتين: الغرب يتجاهل ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب ويسعى للحفاظ على هيمنته بأي وسيلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يواصل تجاهل حقيقة ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب، ويسعى في ممارساته لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة.

وفي كلمة ألقاها في مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها أضاف: "ما يسمى بالغرب الجماعي.. ينطلق في ممارساته من حقيقة أن نموذجهم للعولمة الليبرالية لا بديل عنه. وهذا النموذج، دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها، لا يزال نفس الإصدار المحدث من الاستعمار الجديد، العالم على الطراز الأمريكي، عالم للنخبة، يتم فيه ببساطة الدوس على حقوق الآخرين".

وذكّر بوتين بمصير دول وشعوب الشرق الأوسط، مؤكدا أن الغرب اليوم يفعل الشيء نفسه مع الأوكرانيين.

وأشار إلى أن محاولات الدول الغربية لاحتواء روسيا ليست مجرد احتواء، بل "قتال ضد روسيا".

ولفت إلى أن "الغرب يحاول تجاهل حقيقة غير مريحة له، وهي تشكّل نظام عالمي متعدد الأقطاب.. في سياستهم يسعون لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على هيمنتهم بأي وسيلة".

وشدد على أن مثل هذا السلوك من جانب الغرب يدل على عدم الرغبة في "النظر إلى الحقيقة" ويسهم في زيادة الخطوات المتهورة.

المصدر: نوفوستي