مدرعة "أحمد" الروسية لنقل الجنود بطلب من قديروف

استنادا للتحديات والمهام العسكرية التي واجهت المجمع الصناعي العسكري والعسكريين خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم إنشاء مدرعة روسية جديدة لنقل الجنود تحمل اسم "أحمد".

وكان الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أول من أبدى اهتماما بتصنيع مثل هذه المدرعة، في أبريل الماضي، استنادا إلى الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة، ووفقا لرغبات وتوصيات الأفراد العسكريين على الجبهة، حيث تتميز بسهولة استخدامها، وبأسعارها المعقولة اقتصاديا، مع مخطط دفع سداسي 6X6، وقد ظهرت المدرعة للمرة الأولى في موكب النصر، 9 مايو الماضي، بالعاصمة الشيشانية غروزني، وتقرر تسمية الدفعة التجريبية باسم والد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أحمد قديروف، الرئيس والمفتي السابق للشيشان، والذي اغتيل 9 مايو عام 2004.

إقرأ المزيد

وقد صممت المدرعة في وقت قصير للغاية، كما تمليه الحاجة إلى تسليم مثل هذه المركبات إلى الجيش في أسرع وقت ممكن، حيث ستكون المهام الرئيسية للمدرعة "أحمد" نقل القوات إلى الجبهة وإنقاذ أرواح المقاتلين في حالة التهديد بتفجيرات الألغام وقصف قوافل المعدات بالذخائر العنقودية، حيث يحمي جسم المدرعة الطاقم من الأسلحة الصغيرة عيار 12.7 وربما 30 ملم، وربما تزود بوحدات قتالية مثل نقاط الرشاشات أو قاذفات القنابل الآلية على سطح المدرعة. إلا أن فئة هذه المدرعة، والتي ستكون على هيكل مدرعة "أورال" القياسية، لن تشارك مباشرة في الأعمال العدائية.

المصدر: نوفوستي