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القوات الفضائية الجوية الروسية تستخدم أسلحة فائقة الدقة لدك معاقل القوات الأوكرانية

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تواصل القوات المسلحة الروسية قصف المنشآت العسكرية على الأراضي الأوكرانية

ودمرت أسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موقعين للقيادة و5 مستودعات ذخيرة في مناطق قرى "إيفانو درايفكا" و"سيفرسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"بيلوغوروفكا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، و"نيكولايف" و"ليبيتيخا" في منطقة نيكولاييف، وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في 26 منطقة.

المصدر: RT

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