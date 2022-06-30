عقب تصريحاته عن روسيا.. الأمريكيون يقارنون بايدن بـ"فتاة صغيرة" - فيديو

قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي جو بايدن ببطلة المسلسل التلفزيوني "عائلة برادي"، وذلك بعد اتهام جديد منه لروسيا بارتفاع أسعار الوقود، وغلاء كلفة المعيشة في بلاده.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة "الناتو" الخميس، إن "سبب ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة هو روسيا"، مكررا كلمة "روسيا" ثلاث مرات.



واستحضر المعلقون على مواقع التواصل "حلقة من العرض الكوميدي الأمريكي، حيث تقول الفتاة جين برادي وهي تبكي اسم أختها ماريكا ثلاث مرات، لأنها تشعر بالغيرة منها"، واكتسبت العبارة في السنوات التي تلت إطلاق العرض، "مكانة بارزة في المجتمع الأمريكي".

وكتب أحد المعلقين: "هل هذا أنا، أم أن بايدن مثل مشهد برادي؟".

وأضاف: "قال روسيا وروسيا وروسيا، لكنني سمعت ماريكا وماريكا وماريكا".

وكتب آخر: "هل هو حقا غيور جدا من نجاح بوتين وروسيا؟".

وعلق ثالث: "شكرا على حجة سخيفة أخرى.. ذكرني كيف ترتبط السياسة الخارجية لدولة أخرى بالتضخم المحلي لدينا؟".

وشدد مواطن أمريكي، على أنه "من المثير للاهتمام أننا أنفسنا رفضنا النفط الروسي، والآن نقول إن الروس هم المسؤولون".

ويشير المسؤولون الأمريكيون بانتظام إلى ارتفاع أسعار الوقود في البلاد على أنه "ارتفاع أسعار بوتين".

وتعليقا على مثل هذه التصريحات، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مازحا، إن "الغرب بدأ بالفعل في التعرض للتضخم جراء قراراته، لكن اتهام روسيا بنموه كانت محاولات للتستر على مكان واحد".

المصدر: "نوفوستي"