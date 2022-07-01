مسؤول أوكراني: لا بديل عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو

اعتبر سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن لا خيار أمام أوكرانيا سوى الانضمام إلى حلف الناتو.

وكتب دانيلوف في تغريدة على "تويتر"، يوم الخميس، أن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو أحد بنود الدستور، وليس لدينا خيار آخر".

إقرأ المزيد

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد صرح في حديث للإذاعة الفرنسية بأن أوكرانيا لم تتراجع عن عزمها الانضمام إلى الناتو.

بدوره، قال رئيس البرلمان الأوكراني في أبريل الماضي إن البرلمان لن يغير المادة في الدستور الخاصة بالنهج الرامي للانضمام إلى الناتو، حتى في حال حصول البلاد على ضمانات أمنية من قبل دول أجنبية.

المصدر: تاس