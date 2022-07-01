 
مباشر

مسؤول أوكراني: لا بديل عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو

أخبار العالم

مسؤول أوكراني: لا بديل عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو
Legion-Media Evgen Kotenko / Avalon
سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tc4p

اعتبر سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن لا خيار أمام أوكرانيا سوى الانضمام إلى حلف الناتو.

وكتب دانيلوف في تغريدة على "تويتر"، يوم الخميس، أن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو أحد بنود الدستور، وليس لدينا خيار آخر".

إقرأ المزيد
الناتو يقر بدفع الثمن والخسائر جراء الحرب في أوكرانيا
الناتو يقر بدفع الثمن والخسائر جراء الحرب في أوكرانيا

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد صرح في حديث للإذاعة الفرنسية بأن أوكرانيا لم تتراجع عن عزمها الانضمام إلى الناتو.

بدوره، قال رئيس البرلمان الأوكراني في أبريل الماضي إن البرلمان لن يغير المادة في الدستور الخاصة بالنهج الرامي للانضمام إلى الناتو، حتى في حال حصول البلاد على ضمانات أمنية من قبل دول أجنبية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا