أشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن سكان مدينة شويدت أطلقوا صيحات الدهشة إثر تصريحات روبرت هابيك نائب المستشار، الذي أكد ضرورة الالتزام بالعقوبات ضد روسيا.

وكتبت صحيفة "دي فيلت"، أن "المسؤول تحدث في مدينة شويدت موطن مصفاة النفط (PCK) الكبيرة، والتي تواجه صعوبات بسبب قرار ألمانيا التخلي تماما عن إمدادات النفط الروسية عبر خط نقل النفط (دروجبا)".

وطمأن هابيك موظفي الشركة الذين يخشون فقدان أعمالهم، أن "السلطات ستفعل كل ما في وسعها حتى لا يغرق المصنع والمنطقة ككل في النسيان".

استقبل الحاضرون الخطاب بالصفير والصراخ الغاضب، مشككين "في المستقبل المشرق للاقتصاد الألماني بسبب الإجراءات التقييدية ضد موسكو".

وعلق أحد الحاضرين لوسائل الإعلام قائلا: "الآن دعونا نفكر من جرنا إلى كل هذا الروس أم هابيك مع حاشيته الغبية والأمريكيين؟".

وأضاف آخر: "ربما يتعين علينا إعادة النظر في سياسة العقوبات تجاه روسيا، أو أننا نريد أن نموت كمؤيدين لمفهوم الولاء المفرط لأوكرانيا؟".

وقال ثالث: "فقط (السيل الشمالي 2)، بصفتي دافع ضرائب، أتوقع سياسة اقتصادية من وزير الاقتصاد الفيدرالي.. هذه هي المسألة ككل".

وأوضح مواطن ألماني رابع، أن "هابيك لا يمثل مصالح مواطني ألمانيا، إنه يعمل ضد شعبه".

المصدر: "نوفوستي" + "دي فيلت" الألمانية