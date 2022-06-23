وزير الاقتصاد الألماني: تقلص توريدات الغاز من روسيا دليل على فاعلية العقوبات

اعتر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تقلص توريدات الغاز الروسي دليلا على "فاعلية" العقوبات ضد موسكو.

وقال هابيك في تصريح لقناة RTL، يوم الخميس، إن روسيا تحصل على أموال مقابل مبيعات المحروقات، لكن قدراتها على شراء المنتجات الغربية "تتقلص أكثر فأكثر، لأن الغرب فرض العقوبات على العديد من البضائع".

وأضاف أن روسيا "لا تستطيع شراء أي شيء" مقابل المال الذي تحصل عليه بفضل توريدات موارد الطاقة، وهي قد تقلص توريدات الغاز لأنها لن تستفيد من تلك الأموال.

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وخلص إلى القول إن "هذا دليل على أن العقوبات فعالة للغاية".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد صرح في وقت سابق بأن اقتصاد ألمانيا يتأثر بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا، لكن برلين مستعدة "لدفع ثمن التضامن" مع أوكرانيا.

من جهة أخرى، انتقد بعض البرلمانيين الألمان العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي، مشيرين إلى أنها تلحق أضرار بالسكان في ألمانيا.

المصدر: تاس