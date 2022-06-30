"انتصار ساحق للناتو".. الأمريكيون يسخرون من تغيير اسم وجبة روسية في قمة الحلف بمدريد

سخر مستخدمو "تويتر" الأمريكيون من تغيير اسم سلطة روسية في قائمة المقهى الذي خدم زوار ومشاركي قمة الناتو في مدريد.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن "السلطة الروسية" في قائمة المقهى في مركز معارض IFEMA في مدريد، حيث تعقد قمة الناتو، أعيدت تسميتها بالـ"تقليدية".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن أحد المستخدمين قوله "الحمد لله! كانت الولايات المتحدة على بعد خطوات قليلة من الانهيار بسبب مثل هذه القائمة. لقد تجنبنا الإصابة برصاصة".

ووصف معلق ساخر آخر الأمر بأنه "نصر ساحق آخر لحلف شمال الأطلسي"، في حين كتب معلق: "شكرا لكم على هذه الرسالة البالغة الأهمية. تم تأجيل موت الديمقراطية إلى يوم آخر!".

ووصف أحد المعلقين إعادة تسمية "السلطة الروسية" بالغباء الذي لا يصدق، وأشار إلى أنه لن يفهم عن أي طبق يدور الحديث إذا رأى تسمية "سلطة تقليدية" في القائمة.

وقال آخر: "يوما بعد يوم، يبدو أن عالمنا أصبح أكثر تفاهة.. وهذا دليل على ذلك!"، في حين سخر أحد المستخدمين كاتبا: "بلغة الناتو: روسي يعني تقليدي"، في حين أعرب آخر عن انزعاجه من أن "سعر السلطة ظل على حاله" رغم تغيير اسمها.

المصدر: نوفوستي