طبق سلطة روسية يحدث "صدمة" في قمة الناتو بمدريد

أفادت وكالة أنباء "رويترز" بأن المسؤولين والصحفيين الغربيين صدموا بظهور طبق يسمى سلطة البطاطس الروسية على قائمة وجبات المطعم الذي يخدم قمة الناتو في مدريد.

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ولفت المشاركون في الحدث إلى أن الطبق الروسي كان في السطر العلوي من القائمة وتم تقديمه بسعر ثمانية يورو لكل وجبة. ويدخل في تكوين السلطة البازلاء والبطاطا والجزر والمايونيز.

وبهذا الشأن، قال الصحفي إيناكي لوبيز: "السلطة الروسية في قمة الناتو؟ أنا مندهش بعض الشيء من اختيار هذا الطبق".

وأشار أصحاب المقالة إلى أن "السلطة الروسية" أثارت الحيرة بسبب خطط المشاركين في القمة وصف روسيا رسميا بأنها "تهديد" لحلف شمال الأطلسي.

وعلى الرغم من كل ذلك، كان المحتوى العالي من الكربوهيدرات في الطبق أكثر أهمية من اسمه المثير للجدل، وقد تم بيعه في غضون ساعتين.

قمة حلف الناتو في مدريد افتتحت يوم الثلاثاء، وكما ورد تخطط الدول الأعضاء لتبني استراتيجية جديدة، وسيتم تصنيف روسيا على أنها "تهديد مباشر للأمن الجماعي".

المصدر: نوفوستي