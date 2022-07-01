الدفع إلكترونيا والتسليم عبر "حفرة في الغابة".. تجار أسلحة أوكرانيون يعرضون بيع "هدايا" الغرب

كشف تقرير لقناة RT كيف يتاجر أوكرانيون في القسم المظلم من شبكة الإنترنت بالأسلحة الغربية التي جرى نقلها إلى بلادهم.

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وتبين أن طائرات الناتو المسيرة تباع على الإنترنت مقابل 4000 دولار، في حين تعرض صواريخ بريطانية مضادة للدبابات للبيع بقيمة 15000 دولار.

كل ذلك يعرض في أسواق غير قانونية على الإنترنت، حيث توجد العديد من العروض لبيع بنادق هجومية وقاذفات قنابل وأنظمة جافلين المضادة للدبابات وطائرات بدون طيار، مع التسليم في جميع أنحاء أوكرانيا وحتى في الخارج.

لأشخاص مجهولين، هم على استعداد لتقديم أحدث طائرة أمريكية بدون طيار طراز "Phoenix Ghost"، والتي تم تطويرها في الولايات المتحدة خصيصا لتلبية احتياجات القوات المسلحة لأوكرانيا، يمكن الدفع مقابل ذلك مباشرة في سوق منصة الإنترنت، بصفته ضامنا للصفقة.

صحفيو قناة RT اتصلوا بالبائع وأكد أنه سيسلمهم إحداثيات الحفرة التي طمر فيها السلاح في الغابة بمجرد وصول الأموال، وقيمتها 1000 دولار فقط، كذلك أكد التاجر استعداده لتسليم طائرة مسيرة لنا في بولندا، وهذا يعني وجود صلات قائمة مع حرس الحدود.

كذلك يمكن على نفس الموقع الإلكتروني، شراء القاذف الألماني المضاد للدروع "بانزرفاوست 3" مقابل 670 دولارا فقط أو سترات أمريكية مضادة للرصاص مقابل 1500 دولار لمجموعة من خمس قطع.

المصدر: RT