صرح الخبير في شؤون الأسواق النفطية حجاج بوخضور بأن قرار دول مجموعة السبع بشأن الحد من أسعار النفط والغاز الورسيينЛ لن ينجح.

وقال الخبير في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إن أسعار النفط والغاز يؤثر فيها العديد من العوامل، وهي خارج سيطرة دول المجموعة.

وأضاف أنه لا يمكن لأحد في العالم أن يحدد أسعار النفط، وليس بوسع عدة دول إدارة العرض والطلب في العالم بأسره.

إقرأ المزيد

واعتبر أن موسكو قد تمكنت في وقت سابق من الرد عل خطوات الدول الغربية، حيث اعتمدت آلية دفع ثمن الغاز بالروبل، وأن إعلان دول السبع لن يكون له أي تأثير.

يذكر أن زعماء الدول السبع أكدوا خلال قمتهم في ألمانيا في 26 – 28 يونيو، عزمهم تقليص الاعتماد على موارد الطاقة من روسيا. واتفقوا على اتخاذ إجراءات للحد من أسعار النفط والغاز من روسيا.

المصدر: نوفوستي