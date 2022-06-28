مجموعة السبع تؤكد التزامها بالعمل على تقليص الاعتماد على موارد الطاقة الروسية

أكدت الدول الأعضاء في مجموعة السبع اليوم الثلاثاء، التزامها بمواصلة العمل على التقليص من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، دون الإضرار بأهدافها المناخية.

كذلك أعلنت "مجموعة السبع" في بيان أنها ستتخذ إجراءات عاجلة لضمان إمدادات الطاقة وتقليل الزيادات في الأسعار بسبب الوضع في السوق، بما في ذلك من خلال تحديد "سقف للأسعار".

وجاء في البيان: "سنتخذ إجراءات عاجلة لتأمين إمدادات الطاقة وتقليل الزيادات في الأسعار الناجمة عن ظروف السوق غير العادية، وكذلك من خلال دراسة تدابير إضافية مثل تحديد سقف للأسعار".

إلى ذلك تعهدت دول مجموعة السبع (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبرياطانيا وألمانيا وكندا واليابان وإيطاليا) بأن العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على روسيا، لن تؤثر على قطاع الغذاء.

المصدر: نوفوستي