قادة دول مجموعة السبع في بيان مشترك لدعم أوكرانيا

أصدر قادة دول مجموعة السبع بيانا مشتركا أعربوا فيه عن دعمهم الكامل لأوكرانيا، واستمرار العقوبات على روسيا.

وأبرز ما جاء في البيان:

ستواصل دول مجموعة السبع دعمها لأوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

أوكرانيا يجب أن تقرر بنفسها التسوية السلمية دون ضغط من الخارج.

أعلنت الدول عن تخصيص أكثر من 2.8 مليار دولار في عام 2022 كمساعدات إنسانية.

الاستعداد لدعم خطة الإنعاش الدولية لأوكرانيا

ترحب دول مجموعة السبع بقرار منح وضع مرشح لأوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

دعا قادة مجموعة الدول السبع الكبرى روسيا إلى ضمان حرية مرور السفن التي تحمل منتجات زراعية من موانئ أوكرانيا.

أعضاء مجموعة G7 على استعداد لتوسيع التعاون مع أوكرانيا في تبادل البيانات والاستخبارات والمعلومات والأمن البحري.

مجموعة الدول السبع مصممة على دعم أوكرانيا في إنتاج وتصدير الحبوب والزيوت والمنتجات الزراعية الأخرى.

دول مجموعة السبع ستبعد روسيا عن المشاركة في الأسواق العالمية، وتحد من دخلها، بما في ذلك دخلها من الذهب: "سنواصل استكشاف طرق جديدة لعزل روسيا عن المشاركة في الأسواق العالمية والحد من التهرب (من العقوبات). نحن مصممون على خفض دخل روسيا، بما في ذلك من الذهب. وسنواصل أيضا محاربة التهرب (من العقوبات)".

سنوسع العقوبات لتقييد وصول روسيا إلى تقنياتها وخدماتها الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بصناعة الدفاع.

بحث الخيارات لإعادة توجيه الأموال المتلقاة من الرسوم المفروضة على البضائع الروسية إلى أوكرانيا، فضلا عن خيارات إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات من أوكرانيا.

المصدر: تاس، نوفوستي