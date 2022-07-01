شاهد.. عسكريون أوكران يخضعون لتدريبات على أسلحة جديدة في بريطانيا

كشفت شبكة "سكاي نيوز" عن تدريبات جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية في مقاطعة ويلتشير بجنوب غرب إنجلترا لمئات العناصر من القوات المسلحة الأوكرانية على أنظمة صواريخ بريطانية.

وجاء في مقطع الفيديو كيف يتدرب الجنود الأوكرانيون على كيفية استخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة، والذي يبلغ مداه أكثر من 80 كيلومترا، حيث يعتقد أن بريطانيا تزود أوكرانيا بثلاثة منظومات من هذا الطراز، كما اشترت بريطانيا كذلك 50 مدفع هاوتزر لأوكرانيا، وهي مدافع يصل مداها إلى 12 كيلومتر، حيث يقوم بالتدريب جنود بريطانيون ونيوزيلنديون.

المصدر: سكاي نيوز