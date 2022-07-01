بلغاريا تتمسك بقرارها طرد الدبلوماسيين الروس

أعلن رئيس الوزراء البلغاري بالإنابة، كيريل بيتكوف، عن عدم تغييره قرار طرد 70 دبلوماسيا روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة التلغراف البلغارية، نقلا عن رسالة فيديو من بيتكوف.

وجاء في رسالة الفيديو من رئيس الوزراء البلغاري بالإنابة: "لقد وصلنا إلى مفترق طرق تاريخي، حيث يمكننا إما الاستمرار في التغيير من أجل دولة مزدهرة، أو المخاطرة بالعودة إلى الصفقات التي تتم من خلف الكواليس، وحكم الدمى، وخدمة المصالح الأجنبية.

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"لن نسمح لبلغاريا باتخاذ المسار الخاطئ، وإتاحة الفرصة للمسؤولين باختلاس أموال الدولة، ولنواب العموم بالمضي قدما في عدم اتخاذ الإجراءات، وللدبلوماسيين الأجانب بمنحنا إنذارات نهائية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، لأننا لسنا خائفين".

وكان بيتكوف قد أعلن، هذا الأسبوع، عن طرد 70 دبلوماسيا روسيا، بزعم أنهم يعملون لدى الأجهزة الأمنية، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كواجهة. وردا على ذلك تقدمت السفيرة الروسية بمذكرة إلى وزارة الخارجية البلغارية تطالب فيها بإلغاء القرار حتى الساعة الثانية عشرة بتوقيت موسكو اليوم الجمعة، 1 يوليو.

كذلك فقد وعدت موسكو بالرد على طرد الدبلوماسيين الروس، فيما قالت السفيرة الروسية لدى صوفيا، إليونورا ميتروفانوفا، للتلفزيون البلغاري عن إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبلغاريا بسبب الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس، وقالت: "لا يمكن أن تستمر أفعال صوفيا دون عواقب".

المصدر: نوفوستي