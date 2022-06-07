 
مباشر

شويغو يبحث مع نظيره التركي الأوضاع في أوكرانيا وسوريا

أخبار العالم

شويغو يبحث مع نظيره التركي الأوضاع في أوكرانيا وسوريا
Sputnik
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6qt

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار الأوضاع في أوكرانيا وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشر اليوم: "بمبادرة من الجانب التركي، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 7 يونيو 2022، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، وتم التركيز بشكل رئيسي على تبادل الآراء والتقييمات للوضع في أوكرانيا وسوريا".

وأضافت: "بحث وزراء الدفاع بالتفصيل قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود المرتبطة بحل مشكلة إخراج الحبوب من أراضي أوكرانيا".

وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق في سوريا الموجه للحفاظ على استقرار طويل الأمد في المنطقة.

ونوهت الوزارة إلى أن الاتصالات الروسية التركية ستستمر بشأن هذه القضايا.

 

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا