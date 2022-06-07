شويغو يبحث مع نظيره التركي الأوضاع في أوكرانيا وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار الأوضاع في أوكرانيا وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشر اليوم: "بمبادرة من الجانب التركي، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 7 يونيو 2022، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، وتم التركيز بشكل رئيسي على تبادل الآراء والتقييمات للوضع في أوكرانيا وسوريا".

وأضافت: "بحث وزراء الدفاع بالتفصيل قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود المرتبطة بحل مشكلة إخراج الحبوب من أراضي أوكرانيا".

وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق في سوريا الموجه للحفاظ على استقرار طويل الأمد في المنطقة.

ونوهت الوزارة إلى أن الاتصالات الروسية التركية ستستمر بشأن هذه القضايا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية