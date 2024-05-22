الرئيس التونسي يصل إلى طهران
وصل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه.
وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.
وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس الراحل ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، قبل أن يواروا الثرى.
الرئيس التونسي يصل إلى طهران— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) May 22, 2024
وصل الرئيس التونسي #قيس_سعيد إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد الرئيس آية الله #ابراهيم_رئيسي ورفاقه الشهــ...داء.https://t.co/9GxLkngYAJ#ايران#طهران#شهداء_الولايةpic.twitter.com/SRqWvNTBBE
المصدر: RT