 
مباشر

الرئيس التونسي يصل إلى طهران

فيديوهات

الرئيس التونسي يصل إلى طهران
الرئيس التونسي يصل إلى طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xl97

وصل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه.

إقرأ المزيد
إسماعيل هنية يشارك في مراسم تشييع رئيسي وأمير عبد اللهيان ورفاقهما في طهران
إسماعيل هنية يشارك في مراسم تشييع رئيسي وأمير عبد اللهيان ورفاقهما في طهران

وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس الراحل  ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، قبل أن يواروا الثرى.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز