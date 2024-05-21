اشتباكات عنيفة بين شرطة اليونان ومتظاهرين ضد محاكمة مصريين بتهمة غرق سفينة فيها مئات المهاجرين

اشتبكت شرطة اليونان ومحتجين بشأن محاكمة تسعة مصريين متهمين بغرق سفينة الهجرة مما أدى إلى مصرع مئات المهاجرين.

وحسب المحتجين وجماعات حقوق الإنسان الدولية فإن حق الرجال في محاكمة عادلة يتعرض للخطر حيث يواجهون الحكم قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.

ويواجه المتهمون المصريون، وأغلبهم في العشرينات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم جنائية متعددة تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي. ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد، التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.

المصدر: AP