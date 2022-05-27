تركيا تكثف ضغطها على السويد وفنلندا وسط مسعى البلدين للانضمام لحلف الناتو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن على السويد وفنلندا الآن اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من مخاوف بلاده الأمنية، حتى يتم تجاوز اعتراضاتها على محاولة انضمامهما إلى الناتو.

وأفاد تشاووش أوغلو بأن وفدي دولتي الشمال الأوروبي عادا إلى الوطن بمطالب تركيا بعد زيارة أنقرة هذا الأسبوع، وأن تركيا تنتظر إجاباتهما، مشيرا إلى أن "المقاربة التي مفادها أننا سنقنع تركيا في الوقت المناسب على أي حال، فنحن أصدقاء وحلفاء، لن تكون صحيحة".

وشدد على أن "هاتين الدولتين بحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة"، مضيفا: "نتفهم المخاوف الأمنية لفنلندا والسويد ولكن ... يجب على الجميع أيضا فهم مخاوف تركيا الأمنية المشروعة".

تشترط طلبات العضوية دعما من جميع دول "الناتو"، لكن تركيا تعارض انضمام الدولتين. وأشارت في هذا الصدد إلى دعمهما المزعوم للمسلحين الأكراد الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، وإلى القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

المصدر: AP