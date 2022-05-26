أردوغان وماكرون يبحثان طلب انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية منها الوضع في أوكرانيا وطلبي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف "الناتو".

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وجاء في بيان، صدر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أنه جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الجانبين اليوم الخميس.

وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن رغبة تركيا بالتوصل إلى سلام عادل بين روسيا وأوكرانيا في أقرب فرصة.

وضمن هذا السياق أكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل حث موسكو وكييف على الحوار والدبلوماسية.

وحول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو أفاد أردوغان بأن "تواصل البلدين مع الأفراد والمنظمات الخاضعة لتنظيم "حزب العمال الكردستاني/ووحدات الحماية الكردية" الإرهابي لن يكون متوافقا مع روح التحالف تحت مظلة الحلف".

المصدر: الأناضول