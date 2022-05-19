بوريل باللغة العربية: أهداف مشتركة تجمع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج

تحدث ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل عن "أهداف مشتركة" تجمع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وفي تغريدة باللغة العربية على منصة "تويتر"، كتب بوريل: "يجمع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج أهداف مشتركة. نسعى جميعا من أجل السلام والاستقرار والازدهار، ونريد أن يستفيد مواطنونا أكثر من شراكتنا. لذا حان الوقت لرفع مستوى طموحاتنا، حيث نقترح اليوم خمسة مجالات كي تكون تلك الشراكة استراتيجية".

يجمع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج أهدافا مشتركة. نسعى جميعا من أجل السلام والاستقرار والازدهار، ونريد أن يستفيد مواطنونا أكثر من شراكتنا. لذا حان الوقت لرفع مستوى طموحاتنا؛ حيث نقترح اليوم خمسة مجالات كي تكون تلك الشراكة استراتيجية.

https://t.co/cHevotxJwh — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 19, 2022

واعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى بيانا مشتركا بشأن "شراكة استراتيجية مع الخليج"، بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء.

وحسب بيان نشرته المفوضية باللغة العربية، قال بوريل إنه في ظل انعدام الأمن ووجود تحديات كبيرة تواجه النظام الدولي، "سيستفيد كل من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من شراكة أكبر وأكثر استراتيجية تشمل عددا من المجالات الرئيسية. نحن بحاجة إلى العمل معا بشكل أوثق على الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط، والتهديدات الأمنية العالمية، وأمن الطاقة، وتغير المناخ والتحول الأخضر، والرقمنة، والتجارة والاستثمار. كما نحتاج إلى تعزيز التواصل بين الطلاب والباحثين والشركات والمواطنين".

ورأى البيان أن تعزيز الشراكة سيعود بالنفع لكل من الاتحاد الأوروبي والشركاء في الخليج، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر سوق في العالم، ورائدا في مجالات البحوث والابتكار، ولاعبًا أمنيا هاما في منطقة الخليج، والفاعل الرئيسي في تحديات عالمية مثل التغير المناخي والرقمنة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية