وفد من الكونغرس برئاسة زعيم الجمهوريين يلتقي زيلينسكي في كييف

وصل وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل اليوم السبت بزيارة مفاجئة إلى كييف حيث استقبلهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونشر زيلينسكي على قناته في تطبيق "تيليغرام" لقطات تظهره وهو يرحب بوفد المشرعين الأمريكيين الذي يضم بالإضافة إلى ماكونيل النائبين الجمهوريين جون باراسو وسوزان كولينز وجون كورنيل.

وذكر زيلينسكي أن هذه الزيارة تمثل "إشارة قوية للدعم الذي تحظى به أوكرانيا من قبل كلا الحزبين في الكونغرس والشعب الأمريكي"، وشكر النوابعلى الدعم الذي تقدمه واشنطن إلى كييف في ظل النزاع الحالي بين أوكرانيا وروسيا وكذلك على "القيم والحريات الديمقراطية".

وتأتي هذه الزيارة في وقت رفض فيه السيناتور راند بول التصويت على تقديم حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 40 مليار دولار إلى أوكرانيا، ما يهدد بتعليق الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن إلى كييف في وقت لاحق من الشهر الجاري.

المصدر: RT + "فوكس نيوز"