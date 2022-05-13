نائب جديد في الكونغرس الأمريكي يرفض تسليح أوكرانيا

أعلن نائب الكونغرس الأمريكي من ولاية أريزونا الجمهوري، بول غوسار، أن الأموال التي تنوي الحكومة الأمريكية تخصيصها لدعم أوكرانيا هي إهدار لأموال دافعي الضرائب.

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وكتب غوسار في صفحته على "تويتر"، اليوم الجمعة: "في العام الماضي كسب زيلينسكي بصفته موظفا مدنيا بطريقة ما 100 مليون دولار. في رأيك، أين سيذهب في الواقع معظم مبلغ 40 مليار دولار المقدم لأوكرانيا؟ ليس علينا إرسال ولو سنت واحد".

وعبر النائب عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينوي نشوب حرب بالوكالة مع روسيا، مما سيصبح خطأ بعواقب ذات نطاق عالمي بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضح قراره للتصويت في تقديم مساعدة لكييف بأنه يجب على الحكومة الأمريكية الاهتمام بسياساتها الداخلية وحل مشاكل الدين العام والتضخم والهجرة.

ووافق مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الجاري على تخصيص 40 مليار دولار لتقديم المساعدات لأوكرانيا. وتم تسليم الوثيقة إلى مجلس الشيوخ لكن السيناتور من ولاية كنتاكي، راند بول، منعها، قائلا إن الولايات المتحدة لا تستطيع في الظروف الحالية أن تلعب دور شرطي عالمي على حساب ميزانيتها الخاصة.

المصدر: نوفوستي