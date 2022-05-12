السيناتور راند بول يعرقل الإقرار السريع لحزمة المساعدات لأوكرانيا بـ 40 مليار دولار

عرقل السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، إقرار حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بحجم 40 مليار دولار ضمن آلية سريعة.

وعلل السيناتور الأمريكي موقفه بأن مشروع القانون قد يشكل مخاطر على الاقتصاد الأمريكي، وقال إنه "ليس بوسعنا إنقاذ أوكرانيا من خلال تعريض الاقتصاد الأمريكي للخطر".

وأضاف أنه على الكونغرس أن يدرس النفقات التي ستتحملها الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى أن "أكبر خطر على الولايات المتحدة اليوم هو الدين الحكومي والتضخم وانهيار الدولار".

وأكد أن الولايات المتحدة في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي دور "الشرطي العالمي" على حساب ميزانيتها.

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وحاول بول إدخال تعديل على مشروع القانون حول رقابة أجهزة فدرالية على رصد التمويل لأوكرانيا، لكن التعديل رفضه زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر.

وكان زعيما الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وميتش ماكونيل قد دعيا لإقرار مشروع القانون بالإجماع ضمن آلية سريعة لإقرار المشروع، لكن صوت سيناتور واحد عرقل إقراره بهذا الشكل.

ومن المقرر الآن أن يجري التصويت على مشروع القانون حول تقديم حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بحجم 40 مليار دولار وفقا للنظام العادي الأسبوع المقبل.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صادق على حزمة المساعدات لأوكرانيا، وأحالته إلى مجلس الشيوخ.

المصدر: وكالات