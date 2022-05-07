وسائل إعلام: قوات كييف استهدفت مدينة في مقاطعة خيرسون بصاروخ "توتشكا"

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن القوات الأوكرانية شنت هجوما بصاروخ من نوع "توتشكا أو" على مدينة غولايا بريستان في مقاطعة خيرسون الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي جنوب أوكرانيا.

وذكرت الوكالة نقلا عن مراسلها في موقع الحادث أن القصف طال فجر اليوم السبت منازل سكنية في غولايا بريستان وخلف أربعة جرحى على الأقل، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بعشرة منازل على الأقل وانقطاع الكهرباء.

ولفتت الوكالة إلى أن جدران المنازل المتضررة أصيبت بالشظايا ما يعد أمرا عاديا في حالات استخدام القذائف العنقودية، مشيرة إلى أن العمل جار على معالجة الأضرار واستئناف إمداد المنطقة بالكهرباء وإزالة الأنقاض.

وسيطرت القوات الروسية على مقاطعة خيرسون بالكامل، ونصّبت إدارة مدنية عسكرية مختلطة في المقاطعة التي باشرت اندماجها في الفضاء الروسي الأمني والاقتصادي.

المصدر: "نوفوستي"