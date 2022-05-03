ترانسنيستريا تعلن إحباط محاولة هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة قادمة من أوكرانيا

أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية ترانسنيستريا إحباط محاولة هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة في قرية ماياك.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر على "تيليغرام": "محاولة هجوم إرهابي في قرية ماياك. بعد الانفجارات التي وقعت الأسبوع الماضي، كان مركز التلفزيون والإذاعة تحت حراسة أمنية مشددة. وليلة 3 مايو، كشف حرس الحدود خلال قيامهم بدوريات في أراضي المنطقة طائرة مسيرة وتم تدميرها".

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وتابعت: "وصل فريق التحقيق إلى مكان الحادث، وفحص خبراء المتفجرات والمختصون موقع الطائرة المسيرة والمواد التي كانت تحملها".

وأشارت إلى أن قطر الطائرة يبلغ متر ونصف وقادرة على نقل حمولات تصل إلى 20 كيلوغراما لمسافة تصل إلى 30 كيلومترا.

وقال الخبراء إنه تم إطلاق الطائرة المسيرة من الجانب الأوكراني.

وأضافت الوزارة "المهاجمين كانوا يخططون لعمل تخريبي، وكان هدفهم حظيرة طائرات، حيث تم تركيب آليات لتبريد محولات مركز الإذاعة والتلفزيون".

المصدر: "نوفوستي"