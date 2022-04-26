 
مباشر

رئيس ترانسنيستريا: آثار الهجمات الإرهابية بالجمهورية تقود إلى أوكرانيا

أخبار العالم

رئيس ترانسنيستريا: آثار الهجمات الإرهابية بالجمهورية تقود إلى أوكرانيا
Sputnik
رئيس جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد، فاديم كراسنوسيلسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sw9d

أعلن رئيس جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد، فاديم كراسنوسيلسكي، أن آثار المجرمين الذين نفذوا الهجمات الإرهابية الأخيرة في أراضي الجمهورية، تقود إلى أوكرانيا.

إقرأ المزيد
رئيسة مولدوفا: الانفجارات في ترانسنيستريا هي نتيجة للمواجهة الداخلية
رئيسة مولدوفا: الانفجارات في ترانسنيستريا هي نتيجة للمواجهة الداخلية

وجاء في بيان صدر عن كراسنوسيلسكي ونشر اليوم الثلاثاء: "كما أظهرت الاستنتاجات الأولى لأعمال التحقيق السريعة، فإن آثار هذه الهجمات تقود إلى أوكرانيا... أفترض أن أولئك الذين نظموا هذا الهجوم يهدفون إلى جر ترانسنيستريا إلى الصراع".

كما دعا كييف للتحقيق في وقائع التنقل غير الشرعي لبعض الجماعات المسلحة وتنفيذها لأعمال إرهابية" في أراضي الجمهورية غير المعترف بها.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا