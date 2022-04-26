رئيسة مولدوفا: الانفجارات في ترانسنيستريا هي نتيجة للمواجهة الداخلية

صرحت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، بأن السلطات المولدافية تلقي باللوم في الهجمات الإرهابية في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد على القوى الداخلية للجمهورية.

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وقالت ساندو في مؤتمر صحفي في أعقاب جلسة مجلس الأمن الأعلى لمولدوفا التي جرت اليوم الثلاثاء: "هناك توتر في العلاقات بين القوى المختلفة داخل المنطقة والتي تهتم بزعزعة الاستقرار. ويضع ذلك منطقة ترانسنيستريا في موقف ضعيف ويخلق مخاطر لجمهورية مولدوفا".

وأضافت: "ندين جميع الاستفزازات ومحاولات إشراك مولدوفا في أعمال من شأنها أن تعرض السلام للخطر".

المصدر: تاس