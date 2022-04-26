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رئيسة مولدوفا: الانفجارات في ترانسنيستريا هي نتيجة للمواجهة الداخلية

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رئيسة مولدوفا: الانفجارات في ترانسنيستريا هي نتيجة للمواجهة الداخلية
AP
رئيسة مولدوفا، مايا ساندو
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صرحت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، بأن السلطات المولدافية تلقي باللوم في الهجمات الإرهابية في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد على القوى الداخلية للجمهورية.

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وقالت ساندو في مؤتمر صحفي في أعقاب جلسة مجلس الأمن الأعلى لمولدوفا التي جرت اليوم الثلاثاء: "هناك توتر في العلاقات بين القوى المختلفة داخل المنطقة والتي تهتم بزعزعة الاستقرار. ويضع ذلك منطقة ترانسنيستريا في موقف ضعيف ويخلق مخاطر لجمهورية مولدوفا".

وأضافت: "ندين جميع الاستفزازات ومحاولات إشراك مولدوفا في أعمال من شأنها أن تعرض السلام للخطر".

المصدر: تاس

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