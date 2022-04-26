 
مباشر
عاجل
روسيا تطرد 3 دبلوماسيين من السفارة السويدية في موسكو

رئيسة مولدوفا تعقد جلسة لمجلس الأمن على خلفية توتر الوضع في ترانسنيستريا

أخبار العالم

رئيسة مولدوفا تعقد جلسة لمجلس الأمن على خلفية توتر الوضع في ترانسنيستريا
AP
الرئيسة المولدافية مايا ساندو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sw5y

تجري الرئيسة المولدافية، مايا ساندو، اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الأمن الأعلى على خلفية توتر الوضع في جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة استقلالها عن مولدوفا من جانب واحد.

إقرأ المزيد
سلطات ترانسنيستريا تعلن عن تفجيرين استهدفا هوائيات بمركز إذاعة
سلطات ترانسنيستريا تعلن عن تفجيرين استهدفا هوائيات بمركز إذاعة

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للرئاسة المولدافية: "تعقد ساندو اليوم جلسة لمجلس الأمن الأعلى على خلفية الحوادث في إقليم ترانسنيستريا".

وأعلنت وزارة الداخلية بجمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة من جانب واحد بشرق مولدوفا، في وقت سابق من هذا اليوم عن تفجيرين استهدفا هوائيات تابعة لمركز إذاعة في إحدى قرى المنطقة. وقالت الوزارة إن التفجيرين أديا إلى تعطيل اثنين من أقوى هوائيات مركز الإذاعة، الذي يقوم بإعادة بث برامج الراديو الروسي، دون أن يصاب أحد.

ومساء أمس الاثنين أطلق مجهولون عدة طلقات من قاذفة قنابل مضادة للدبابات على مبنى وزارة أمن الدولة. ولم تقع إصابات، وتحطمت النوافذ في الطوابق العليا للمبنى.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا