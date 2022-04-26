رئيسة مولدوفا تعقد جلسة لمجلس الأمن على خلفية توتر الوضع في ترانسنيستريا

تجري الرئيسة المولدافية، مايا ساندو، اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الأمن الأعلى على خلفية توتر الوضع في جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة استقلالها عن مولدوفا من جانب واحد.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للرئاسة المولدافية: "تعقد ساندو اليوم جلسة لمجلس الأمن الأعلى على خلفية الحوادث في إقليم ترانسنيستريا".

وأعلنت وزارة الداخلية بجمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة من جانب واحد بشرق مولدوفا، في وقت سابق من هذا اليوم عن تفجيرين استهدفا هوائيات تابعة لمركز إذاعة في إحدى قرى المنطقة. وقالت الوزارة إن التفجيرين أديا إلى تعطيل اثنين من أقوى هوائيات مركز الإذاعة، الذي يقوم بإعادة بث برامج الراديو الروسي، دون أن يصاب أحد.

ومساء أمس الاثنين أطلق مجهولون عدة طلقات من قاذفة قنابل مضادة للدبابات على مبنى وزارة أمن الدولة. ولم تقع إصابات، وتحطمت النوافذ في الطوابق العليا للمبنى.

المصدر: تاس